Кострома, 7 июля, 2020, 12:54 — ИА Регнум. За всё время пандемии в Костромской области на наличие SARS-CoV-2 протестировали 9,4% населения или 59 272 человека. Об этом со ссылкой на данные, предоставленные оперативным штабом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Adm44.ru Централизованная клинико-диагностическая лаборатория в Костроме

За прошедшие сутки в регионе официально подтвердили 34 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего заражённых обнаружили в Костроме, Галиче и Костромском районе.

Общее число подтвержденных случаев в регионе составило 1730, 1077 человек выздоровели и 22 больных COVID-19 умерли. В больницах находятся 47 пациентов, на дому лечатся 584 человека.