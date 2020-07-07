Кострома, 7 июля, 2020, 12:51 — ИА Регнум. В Костроме завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора предприятия АО «Костромская верфь», обвиняемого в сокрытии 18 млн рублей — сообщает СУ СК РФ по Костромской области.

Наталья Диева ИА REGNUM Костромская судоверфь

По версии следствия, с сентября по декабрь 2019 года руководитель скрывал от фискальных органов 18 млн рублей, за счет которых должна быть погашена недоимка по налогам. Чтобы долги предприятия не списали принудительно, руководство «Костромской верфи» перевело все имеющиеся средства, минуя расчетные счета предприятия, на посторонние счета.

Напомним, новости о проблемах судоверфи появились в СМИ в декабре 2019 года. Предприятие задолжало сотрудникам свыше 6 млн рублей зарплаты. После забастовки работников ситуацией на предприятии заинтересовалась прокуратура и костромское правительство. Прокуратура предложила работникам помощь с взысканием жалованья, а губернатор призвал надзорные органы «защитить права людей труда и не допустить прекращения работы предприятия».

Позднее, в январе 2020 года против руководства предприятия возбудили уголовное дело. Отметим, что решить ситуацию с зарплатами работников судоверфи удалось только в марте 2020 года.

АО «Костромская верфь» занимается производством крупнотоннажных барж грузоподъемностью от 1000 до 5000 тонн, буксиров-толкачей, нефтеналивных танкеров смешанного — река-море — плавания. Предприятие сотрудничает с Голландией, 3 июня 2020 года на верфи спустили на воду корпус четвёртого танкера-химовоза, построенного по соглашению с голландскими партнёрами. В ближайшие два года по контракту на предприятии планируют построить ещё 4 корпуса для подобных судов.