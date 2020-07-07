Санкт-Петербург, 7 июля, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Комитет по строительству Санкт-Петербурга сумел удвоить исполнение бюджета по сравнению с 2019 годом. Об этом 7 июля сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

Так, за первое полугодие 2020 года комитет потратил 7 млрд 878 млн 234 тыс. рублей, в том числе на адресную инвестиционную программу (АИП) — 7 млрд 097 млн 204 тыс. рублей. Таким образом комитет исполнил бюджет на 36,3%, а бюджет АИП — на 35,4%.

При этом за первое полугодие 2019 года первый показатель равнялся 14,8%, а второй — 13,7%.

Глава ведомства Игорь Креславский объяснил это накопившимся дефицитом социальной инфраструктуры в Петербурге.

«Комитет по строительству усиленно решает эту проблему. Уже к новому учебному году Санкт-Петербург получит пять зданий школ. Активно идут работы на объектах здравоохранения. Мы намерены исполнить все обязательства по строительству социальной инфраструктуры и уже приступили к формированию новой Адресной инвестиционной программы», — заявил он.

Всего в 2020 году в Петербурге планируют сдать в эксплуатацию 60 соцобъектов.