Павловск, Санкт-Петербург, 7 июля, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Музей-заповедник «Павловск» за время карантина окончательно перешел из ведения администрации Санкт-Петербурга в ведение Министерства культуры РФ, но при этом цены на вход и льготы для посетителей не изменятся. Об этом 7 июля заявила директор Государственного музея-заповедника «Павловск» Вера Дементьева, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Павловск

Окончательный переход музея-заповедника «Павловск» в федеральное ведение произошел во время коронавирусного карантина. После получения нового юридического статуса в Санкт-Петербурге теперь будет три музея-заповедника: «Петергоф», «Царское Село» и «Павловск».

Как отметила директор музея, в связи с этим Павловск сможет попасть в различные федеральные программы, которые помогут развить те направления, которые за счет городского бюджета сделать было сложно.

«От федерации мы ждем, что нас начнут более активно включать во все федеральные проекты, — сказала Вера Дементьева. — Что может сделать Петергоф — не можем сделать мы, у нас длительные прогулки, и этим мы знамениты».

При этом она отметила, что за прошедшие пять лет количество посетителей в Павловске увеличилось на 1,5 млн человек, а цена не изменилась — 100 рублей за вход в парк.

«Павловск наравне с Эрмитажем стал частью петербургской идентичности», — резюмировала Дементьева.

Что касается посещения Павловска в пандемию, то со дня открытия, 28 июня, парк уже посетили 20 тысяч человек, что, по оценкам директора, достаточно неплохая цифра. Для удобства гостей в парке открыты все девять входов. Кроме того, чтобы укрепить здоровье отдыхающих, в этом году в клумбы и сады парка высажены цветы и растения, которые не только обеззараживает воздух, но и лечат.

«У нас встречаются лекарственные цветы и растения, они хотя не обладают декоративной роскошью, но их аромат великолепный!», — заверила директор ГМЗ «Павловск».