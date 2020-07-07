Санкт-Петербург, 7 июля, 2020, 12:35 — ИА Регнум. Вопрос о том, состоятся ли довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в текущем созыве на депутатское место умершего единоросса Павла Зеленкова, должен решиться в ближайшие несколько дней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 июля в Горизбиркоме.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский дворец: резиденция Заксобрания и Горизбиркома Петербурга

До 11 июля, по мнению членов комиссии, должна возобновиться избирательная кампания, которая была приостановлена на время пандемии коронавируса и режима повышенной готовности.

Если же этого сделано не будет, то выборы не успеют назначить так, чтобы у новоизбранного депутата остался хотя бы год в кресле Мариинского дворца, а это противоречит закону. Тогда Заксобранию придется досиживать текущий созыв в составе 49 человек, а не 50-ти.

На заседании Горизбиркома 7 июля члены комиссии обсудили эту тему, решили впоследствии обратиться в региональное управление Роспотребнадзора, а также в Смольный, чтобы выяснить их позицию относительно эпидемиологической обстановки в городе и возможности возобновления выборной кампании. Вопрос будет подробно рассмотрен на заседании Горизбиркома 9 июля.

Напомним, изначально довыборы в петербургский ЗакС по 21-му избирательному округу должны были состояться 7 июня. Документы в избирком успели подать самовыдвиженец Сергей Титаренко и замглавы МО «Автово» Илья Шмаков, который представляет «Справедливую Россию», бывший руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Пушкинском районе Артур Порталенко и 41-летний охранник Егор Демчук. Партия «Яблоко» собиралась выдвинуть экс-депутата ЗакСа Александра Кобринского, а «Партия роста» предлагала баллотироваться музыканту Сергею Шнурову.