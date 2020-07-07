Калуга, 7 июля, 2020, 13:21 — ИА Регнум. В Калуге спасатели обнаружили в реке Оке тело 18-летнего жителя областного центра, сообщили 7 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, вечером 6 июля четверо молодых людей отправились на берег Оки в Калуге, чтобы отметить проводы одного из них на военную службу. Сначала отдыхающие пили пиво, а затем пошли купаться. Двое молодых людей утонули.

В результате обследования реки спасателям удалось найти тело одного погибшего, поиски второго продолжаются. Назначено судебно-медицинское исследование, проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели молодых людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.