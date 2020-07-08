Алексей Кудрин отчитывается о работе Счетной палаты: все новости
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 7 июля представил в Госдуме отчет о деятельности за 2019 год. Традиционно депутатов интересовала текущая работа контрольно-надзорного органа и планы. В нижней палате парламента уже обратили внимание на сокращение количества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, запланированных Счетной палатой на 2020 год. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
В 2019 году Счётная палата выявила нарушения с общей суммой недополученных средств 884 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме.
Об этом: Кудрин заявил о росте числа выявленных нарушений Счётной палатой
Счётная палата смогла быстро перестроить работу с ведомствами на фоне введённого карантина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме.
Подробности в материале: Кудрин: цифровизация поддержала работу Счётной палаты в карантин
Счётная палата вернула в бюджетную систему 4,5 млрд рублей в 2019 году, при этом было возбуждено 25 уголовных дела. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме.
Читайте подробнее: Счётная палата вернула в бюджеты 4,5 млрд рублей — Кудрин
Счётная палата формирует единую базу данных всех проверок с 1999 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме.
Читайте подробнее: Кудрин отчитался о создании единой базы данных проверок Счётной палаты
В Счётной палате рассмотрят идею о создании автоматизированного реестра полномочий всех уровней публичной власти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме, отвечая на вопрос об интеграции муниципального уровня власти в единую систему публичной власти с точки зрения расходных обязательств.
Подробности в материале: В Счётной палате рассмотрят идею единой базы полномочий всех уровней власти
В Счётной палате рассматривают возможность создания совместного с парламентскими институтами информресурса для отслеживания результатов проведенных проверок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме.
Читайте также: Кудрин рассказал о новом ресурсе для отслеживания работы по итогам проверок
Счетная палата возобновила проведение проверок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Госдуме.
Читайте подробнее: Кудрин: Счетная палата возобновила проверки
В 2020 году, по предварительным оценкам, данные по неэффективно растраченным государственным средствам окажутся аналогичными 2019 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в Госдуме.
Читайте подробнее: «2−3 млрд — чистое воровство» — Кудрин о динамике нецелевых трат
Поддержка малого и среднего бизнеса на фоне карантинных мер могла бы быть эффективнее, чем оказалось на практике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в Госдуме.
Читайте также: Кудрин оценил доступность государственной помощи для бизнеса в кризис
В ряде субъектов России Счётной палатой выявлены проблемы в оплате за поставки газа, соответствующие материалы будут в ближайшее время опубликованы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме.
Читайте также: Счётная палата выявила большие проблемы с оплатой газа на Северном Кавказе
В 2020 году плановый аудит Роснефтегаза пока решили отложить. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в Госдуме.
Подробности в материале: Кудрин объяснил, почему Счётная палата решила отложить аудит Роснефтегаза
В 2021 году экономика России вернётся к росту. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в Госдуме.
Читайте подробнее: Кудрин ожидает возобновление роста экономики России в 2021 году
Москва понесла самый серьёзный урон в России от волны кризиса этого года, полагает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 7 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудринзаявил, что поддержка малого и среднего бизнеса на фоне карантинных мер могла бы быть эффективнее, чем оказалось на практике.
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«По итогам нашей работы в бюджетную систему были возвращены 4,5 млрд рублей. 51 материал направлен в Генпрокуратуру, 22 в другие правоохранительные органы, возбуждены 25 уголовных дел, по 20 идёт проверка», — заявил 7 июля глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.
Напомним, глава Счётной палаты Алексей Кудрин представил в Госдуме отчет о деятельности за 2019 год 7 июля.
«Вчера, выступая в Госдуме с отчётом о деятельности Счётной палаты, Алексей Кудрин, говоря о состоянии здравоохранения, чётко констатировал, что для того, чтобы наше здравоохранение приобрело хоть более менее адекватный, современный вид, необходимо добавить дополнительное финансирование в размере 0,8 процента ВВП», — заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).
По его мнению, на обеспечение льготников лекарствами нужно 300 млрд рублей.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский настаивает на аудите регионов после смены губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.
Об этом: Жириновский предлагает Счетной палате аудит региона после смены губернатора