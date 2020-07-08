Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 7 июля представил в Госдуме отчет о деятельности за 2019 год. Традиционно депутатов интересовала текущая работа контрольно-надзорного органа и планы. В нижней палате парламента уже обратили внимание на сокращение количества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, запланированных Счетной палатой на 2020 год. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

12:41 07.07.2020 В 2019 году Счётная палата выявила нарушения с общей суммой недополученных средств 884 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме. Об этом: Кудрин заявил о росте числа выявленных нарушений Счётной палатой

12:53 07.07.2020 Счётная палата смогла быстро перестроить работу с ведомствами на фоне введённого карантина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме. Подробности в материале: Кудрин: цифровизация поддержала работу Счётной палаты в карантин

13:00 07.07.2020 Счётная палата вернула в бюджетную систему 4,5 млрд рублей в 2019 году, при этом было возбуждено 25 уголовных дела. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме. Читайте подробнее: Счётная палата вернула в бюджеты 4,5 млрд рублей — Кудрин

13:03 07.07.2020 Алексей Кудрин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

13:11 07.07.2020 Счётная палата формирует единую базу данных всех проверок с 1999 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме. Читайте подробнее: Кудрин отчитался о создании единой базы данных проверок Счётной палаты

13:21 07.07.2020 В Счётной палате рассмотрят идею о создании автоматизированного реестра полномочий всех уровней публичной власти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме, отвечая на вопрос об интеграции муниципального уровня власти в единую систему публичной власти с точки зрения расходных обязательств. Подробности в материале: В Счётной палате рассмотрят идею единой базы полномочий всех уровней власти

13:32 07.07.2020 В Счётной палате рассматривают возможность создания совместного с парламентскими институтами информресурса для отслеживания результатов проведенных проверок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме. Читайте также: Кудрин рассказал о новом ресурсе для отслеживания работы по итогам проверок

13:53 07.07.2020 Счетная палата возобновила проведение проверок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Госдуме. Читайте подробнее: Кудрин: Счетная палата возобновила проверки

14:02 07.07.2020 Отчет Алексея Кудрина в Госдуме. duma.gov.ru

14:04 07.07.2020 В 2020 году, по предварительным оценкам, данные по неэффективно растраченным государственным средствам окажутся аналогичными 2019 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в Госдуме. Читайте подробнее: «2−3 млрд — чистое воровство» — Кудрин о динамике нецелевых трат

14:09 07.07.2020 Поддержка малого и среднего бизнеса на фоне карантинных мер могла бы быть эффективнее, чем оказалось на практике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в Госдуме. Читайте также: Кудрин оценил доступность государственной помощи для бизнеса в кризис

14:16 07.07.2020 В ряде субъектов России Счётной палатой выявлены проблемы в оплате за поставки газа, соответствующие материалы будут в ближайшее время опубликованы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме. Читайте также: Счётная палата выявила большие проблемы с оплатой газа на Северном Кавказе

14:19 07.07.2020 В 2020 году плановый аудит Роснефтегаза пока решили отложить. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в Госдуме. Подробности в материале: Кудрин объяснил, почему Счётная палата решила отложить аудит Роснефтегаза

14:22 07.07.2020 В 2021 году экономика России вернётся к росту. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в Госдуме. Читайте подробнее: Кудрин ожидает возобновление роста экономики России в 2021 году

07:07 Алексей Кудрин в Госдуме. 07.07.2020 . duma.gov.ru.

08:29 Москва понесла самый серьёзный урон в России от волны кризиса этого года, полагает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 7 июля на своей странице в социальной сети Facebook. Напомним, ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудринзаявил, что поддержка малого и среднего бизнеса на фоне карантинных мер могла бы быть эффективнее, чем оказалось на практике. Читайте также: Экономист: В Москве выживут около 70% малых и средних предприятий

09:47 «По итогам нашей работы в бюджетную систему были возвращены 4,5 млрд рублей. 51 материал направлен в Генпрокуратуру, 22 в другие правоохранительные органы, возбуждены 25 уголовных дел, по 20 идёт проверка», — заявил 7 июля глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.

11:02 Алексей Кудрин в Госдуме. 07.07.2020 . duma.gov.ru

12:40 Напомним, глава Счётной палаты Алексей Кудрин представил в Госдуме отчет о деятельности за 2019 год 7 июля.

14:13 Алексей Кудрин в Госдуме. duma.gov.ru

15:05 «Вчера, выступая в Госдуме с отчётом о деятельности Счётной палаты, Алексей Кудрин, говоря о состоянии здравоохранения, чётко констатировал, что для того, чтобы наше здравоохранение приобрело хоть более менее адекватный, современный вид, необходимо добавить дополнительное финансирование в размере 0,8 процента ВВП», — заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). По его мнению, на обеспечение льготников лекарствами нужно 300 млрд рублей.

15:31 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский настаивает на аудите регионов после смены губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля. Об этом: Жириновский предлагает Счетной палате аудит региона после смены губернатора