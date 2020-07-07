Ярославль, 7 июля, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В Ярославской области зафиксировано три новых смертельных случая от коронавируса. Об этом сообщает проектный офис информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Всего в Ярославской области за последние сутки выявлено 38 новых случая инфекции. Общее число заразившихся за время пандемии составило 5069, из них 3920 выздоровели, 22 скончались. За последние сутки статистика зафиксировала 157 новых выздоровевших.