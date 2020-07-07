Ярославль, 7 июля, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Ремонт одного квадратного метра ям во дворах обойдется жителям Ярославля в 611 рублей. Об этом 7 июля рассказали в мэрии Ярославля на еженедельном общегородском совещании.

City-yaroslavl.ru Ямочный ремонт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля управляющие компании могут ремонтировать в асфальт во дворах за счет средств жителей. Соответствующее изменение внесено в постановление мэрии о размере платы за содержание и ремонт жилья. Постановление устанавливает предельный размер расценок на ямочный ремонт — он применяется при муниципальной программе благоустройства.

Как рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева, плата составит копейки. Например, в стандартном пятиэтажном доме с 6 подъездами при ремонте 5 квадратных метров ям платеж составит 61 копейку на квадратный метр жилплощади или 28 рублей 11 копеек для квартиры площадью 46 метров.

«Наше постановление направлено на активных собственников, которые неравнодушно относятся к состоянию общего имущества, через общее собрание приняли решение, наняли управляющую компанию, выполнили ремонтные работы на основании тех расценок, которые мы рекомендуем принять, чтобы у кого-то не было желания завысить стоимость данных работ», — сказала Наталья Шетнева.

Власти подчеркивают: вопреки воле жителей ямы во дворах никто ремонтировать не будет. Это произойдет только после общего собрания собственников, которое могут инициировать как сами жильцы, так и управляющая компания. Собрание может пройти как в очной, так и заочной форме.

Речь идет только о той части дворов и проездов, которая является собственностью многоквартирного дома. Муниципальные дороги таким образом жители отремонтировать не смогут.