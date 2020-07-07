Иркутск, 7 июля, 2020, 09:21 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области остается напряженной. Ситуацию усугубляет погода: в 18 населенных пунктах пяти районов (Бодайбинского, Катангского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Кутского) наблюдается задымление атмосферного воздуха. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает областное ГУ МС РФ со ссылкой на слова заместителя начальника ведомства — Валерия Шанца:

МЧС Лесные пожары в Иркутской области

«Угрозы населенным пунктам лесные пожары не представляют, однако усиление ветра, прогнозируемое метеорологами на ближайшие сутки, способствует распространению дыма на большие расстояния».

Спасатели настоятельно рекомендует населению сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с возможным задымлением.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 7 июля действующими в Приангарье остаются 65 пожаров общей площадью 48 365,5 га. Причем, большую часть площадей, охваченных огнём (30 903 га), тушить не будут из соображений экономической нецелесообразности.

Любопытно также и то, то только в шести случаях, как сказано в официальной информации, в лесных пожарах виновато местное население. Причиной 85 пожаров считаются грозы.