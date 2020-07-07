Москва, 7 июля, 2020, 09:34 — ИА Регнум. В Новой Третьяковке открылась выставка «Ненавсегда. 1968−1985». Фотокорреспондент ИА REGNUM побывала на открытии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Ненавсегда. 1968-1985»

Выставка-исследование является второй частью трилогии, которая представляет три исторических периода — оттепель (1917), застой и перестройка. Эпоха застоя показывается через советское искусство 1960-х-1980-х и рассматривается в контексте постмодернизма. Произведения художников организаторы выставки проанализируют как индивидуальное и массовое сознание эпохи застоя через свой ракурс.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Ненавсегда. 1968-1985»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Ненавсегда. 1968-1985»

В эпоху застоя на фоне стагнации в экономике и политике в художественной среде развивались разные направления, творческие люди занимались поисками и открытиями.

В этот период создаётся Московская школа Андрея Тарковского и Юрия Норштейна, а музыкальные импровизации Альфреда Шнитке формируют новые принципы в музыке, появляется постмодернистская литература на русском языке Дмитрия Пирогова и Владимира Сорокина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Ненавсегда. 1968-1985»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по выставке «Ненавсегда. 1968-1985»

На выставке представлены около 450 экспонатов из 34 собраний музеев и частных коллекций. Это живопись, скульптура, графика, мозаика, плакат, много архивных материалов. Также представлены малоизвестные документальные перформансы и фрагменты известных советских фильмов. Организаторы выставки разделили экспонаты по темам: «Ритуал и власть», «Соц-арт», «Религиозный мистицизм», «Деревня», «Детство», «Сообщество», «История», «Остановленное время», «Исчезновения». Здесь одновременно можно увидеть официальное искусство и произведения, относящиеся к феномену андеграунда и альтернативной культуре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Ненавсегда. 1968-1985»

Выставка передвинула сроки открытия в связи с ограничениями, связанными с распространением вируса, но перед закрытием основная часть экспозиции была уже собрана в зале. Это позволило открыться выставке в июле. К сожалению, зарубежные экспонаты не были привезены из-за сложившейся ситуации.

Выставка проходит с 7 июля по 11 октября в Москве на Крымском валу, дом 10.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Ненавсегда. 1968-1985»