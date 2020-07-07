Село Казачинское, Иркутская область, 7 июля, 2020, 08:10 — ИА Регнум. В лесах Казачинско-Ленского района Иркутской области пришлось вводить режим ЧС муниципального характера. Как сообщает официальный сайт региона, дело в том, что на территориимуниципалитета действуют 10 лесных пожаров на общей площади 4848 га.

Правительство Иркутской области Лесные пожары в Иркутской области

Пожароопасная обстановка остаётся напряжённой и в других районах Приангарья. Всего на утро 7 июля действующими в регионе остаются 65 пожаров общей площадю 48 365,5 га. Причем, большую часть площадей, охваченных огнём (30 903 га), тушить не будут из соображений экономической нецелесообразности. Любопытно также и то, то только в шести случаях, как сказано в официальной информации, в лесных пожарах виновато местное население. Причиной 85 пожаров считаются грозы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 июля в стране полыхало 349 лесных очагов общей площадью 1 804 290 га, которые никто не тушит. Власти Иркутской области ранее заявляли о том, что сложившаяся ситуация является поводом для введения режима ЧС на территории всего Сибирского федерального округа.