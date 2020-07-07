Иркутск, 7 июля, 2020, 07:33 — ИА Регнум. Прокуратура Слюдянского района подтвердила факт наличия огромной свалки твёрдых коммунальных отходов, образовавшейся на земельном участке в пади Талая близ Байкала (Иркутска область). Как сообщает официальный сайт областной прокуратуры, по итогам выезда на место установлено, что в указанном месте скопилось более 108 тыс. м³ твердых коммунальных отходов. Свалка создает опасность экологии озера Байкал, представляет угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Irkproc.ru Прокуратура Слюдянского района в судебном порядке обязала муниципалитет ликвидировать свалку бытовых отходов в Центральной экологической зоне озера Байкал

Исковые требования прокурора обязать администрацию Слюдянского городского поселения произвести очистку земельного участка в пади Талая от твердых коммунальных отходов удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года прокуратура Слюдянского района аналогичным образом обязала администрацию Байкальского городского поселения произвести очистку карты № 12, ранее используемую Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК) в производственных целях, на которой скопилось более 600 тыс. м³ мусора. На утилизацию твердых коммунальных отходов с указанной карты областным бюджетом предусмотрена субсидия на сумму более 500 млн. рублей.

В рамках исполнения федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы» за пределами Центральной экологической зоны осуществляется строительство полигона, которое решит вопрос утилизации твердых коммунальных отходов в Слюдянском районе.

Также нерешённой многие годы остаётся проблема утилизации содержимого карт-накопителей БЦБК. Напомним, отходы целлюлозного производства представляют огромную социально-экологическую опасность. Осадки объемом более восьми миллионов кубических метров складированы в картах-накопителях БЦБК, расположенных в сейсмо‑ и селеопасной зоне на площади более 145 га. Они находятся в 200 метрах от населенных пунктов и 400 метрах от озера Байкал.