Чебоксары, 7 июля, 2020, 06:54 — ИА Регнум. В столице Чувашии в I полугодии поступления в бюджет снизились на 4,9%, расходы выросли на 1%. Дефицит по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился в 2,5 раза, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Cap.ru Данные администрации Чебоксар

В бюджет Чебоксар поступило 4,468 млрд рублей, что на 4,9% меньше по сравнению с I полугодием прошлого года. В абсолютных цифрах снижение составило 229,4 млн рублей.

В структуре поступлений собственные доходы уменьшились на 2,7% (или на 49 млн рублей) — до 1,7394 млрд рублей. Спад произошёл из-за снижения неналоговых доходов на 12,3% (или на 66,5 млн рублей), составив 475,5 млн рублей. В то время как налоговые поступления увеличились на 1,4% (или на 17,5 млн рублей) и достигли 1,264 млрд рублей.

Безвозмездные поступления в I полугодии текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизились на 6,2% (или на 180 млн рублей), составив 2,729 млрд рублей.

Чебоксары нарастили бюджетные расходы на 1% (или на 49,5 млн рублей), всего потрачено около 4,925 млрд рублей. Бюджет за полугодие исполнен с дефицитом в сумме 456,1 млн рублей (в I полугодии 2019 годе дефицит муниципальной казны составил 177,2 млн рублей).

Власти Чебоксар со ссылкой на прогноз налоговиков и горкомимущества отмечают, что сумма выпадающих доходов по итогам года превысит 400 млн рублей. И связывают это «с мерами поддержки предпринимательства, наиболее пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Чебоксар планирует взять три коммерческих кредита по 100 млн рублей каждый. Соответствующие извещения о проведении аукционов опубликованы на портале госзакупок.