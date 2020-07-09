Ватикан, 9 июля, 2020, 06:17 — ИА Регнум. Каким мог бы быть идеальный папа Римский? Таким вопросом задались участники конференции, прошедшей недавно в Риме. Почему участники конференции задались таким вопросом вместо того, чтобы счесть за идеал ныне действующего папу Франциска, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Ministry of Defense of Ukraine Папа Франциск

Конференция «Кто будет новым папой Римским?» привлекла к участию столь большое число именно американских католических мыслителей, что даже создала впечатление, что и ответ на поставленный вопрос также будут давать в США. Во всяком случае, ныне здравствующему папе Франциску участники конференции противопоставили образ, лишенный недостатков Франциска. К недостаткам были отнесены и потенциально опасное расширение возможностей политического манипулирования мнением иерархов, и раскол между сторонниками и противниками папских инициатив, достигший неприличных масштабов.

И, наконец, неправильное по мнению многих, обращение нынешнего папы Римского со средствами массовой информации, когда вместо взвешенного и многократно обсужденного решения миру является очередной экспромт Франциска, вызывающий зачастую нешуточное смятение в умах слушателей. Так каков образ «идеального папы», по мнению участников конференции?

Читайте в статье Станислава Стремидловского «Судьба папства будет решаться в США».