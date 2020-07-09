Папа Римский Франциск утомил католиков реформами?
Ватикан, 9 июля, 2020, 06:17 — ИА Регнум. Каким мог бы быть идеальный папа Римский? Таким вопросом задались участники конференции, прошедшей недавно в Риме. Почему участники конференции задались таким вопросом вместо того, чтобы счесть за идеал ныне действующего папу Франциска, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.
Конференция «Кто будет новым папой Римским?» привлекла к участию столь большое число именно американских католических мыслителей, что даже создала впечатление, что и ответ на поставленный вопрос также будут давать в США. Во всяком случае, ныне здравствующему папе Франциску участники конференции противопоставили образ, лишенный недостатков Франциска. К недостаткам были отнесены и потенциально опасное расширение возможностей политического манипулирования мнением иерархов, и раскол между сторонниками и противниками папских инициатив, достигший неприличных масштабов.
И, наконец, неправильное по мнению многих, обращение нынешнего папы Римского со средствами массовой информации, когда вместо взвешенного и многократно обсужденного решения миру является очередной экспромт Франциска, вызывающий зачастую нешуточное смятение в умах слушателей. Так каков образ «идеального папы», по мнению участников конференции?
Читайте в статье Станислава Стремидловского «Судьба папства будет решаться в США».