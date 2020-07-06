Москва, 6 июля, 2020, 20:26 — ИА Регнум. Даже в случае признания виновным в ДТП со смертельным исходом актёр Михаил Ефремов может получить условное наказание. Об этом 6 июля заявил адвокат семьи погибшего в аварии водителя Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

[ Dmitry Rozhkov Михаил Ефремов

«Есть вариант, что он получит 5−6 лет условно», — заявил Добровинский.

Избежать тюремного заключения актёру могут помочь положительные характеристики, отсутствие судимости и наличие детей.