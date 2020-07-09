Москва, 9 июля, 2020, 08:13 — ИА Регнум. Анализ концепции развития, как ее представляет себе российский Минфин, это весьма поучительное чтение, которое позволяет понять, что Минфин РФ считает себя причастным ко всем достижением хозяйства, имеющим место в России. По заслугам ли так высоко ценит себя Минфин, разбирался обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

Авторы минфиновского доклада «Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2019 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2020 год», желая показать повсеместные заслуги своего ведомства, без которого, по-видимому ни одно, самое малое дело в России не обходится, продемонстрировали нечто другое.

Упомянув об участии специалистов Минфина в сотнях заседаний комитетов Госдумы и Совета Федераций, авторы доклада расписались в растрате сил, времени, средств, да еще и в нарушении принципа разделения властей. Действительно, почему авторам не пришло в голову, что такого рода участие есть совершенно непрофильное для их ведомства занятие?

Читайте подробности в статье Андрея Маленького «Прозаседавшийся Минфин России: абсурдные цели и чужие отчёты».