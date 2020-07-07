Вашингтон, 7 июля, 2020, 07:05 — ИА Регнум. Американское интриганство вокруг Китая показывает, что, не достигнув успеха в торговом давлении на Пекин, Вашингтон старается организовать как можно больше политических ловушек. О том, почему антикитайских интриг США и Японии стоит опасаться и России, рассуждает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Asean.org Специальный саммит ACEAN во Вьетнаме. 2020

Очередная американская попытка запустить «черного кота» между Россией и Китаем, поссорив их, выглядит на редкость жалкой и неуклюжей. Попытка обставить дело так, что переговоры по заключенному между Москвой и Вашингтоном договору СНВ-3 могут представлять «угрозу для Китая», также, как и российские силы стратегического сдерживания как таковые, вызвали лишь презрительную реплику со стороны китайского МИД.

Но теперь свое слово пытается вставить верный сателлит США Япония, которая недавно демонстративно отказалась от размещения на своей территории американских ракетных комплексов Aegis. Как оказалось, это не было таким широким жестом, как показалось многим экспертам, ведь взамен Япония сделала заявку на значительное расширение своей роли в сценарии антикитайского (и антироссийского!) сдерживания. Чем же грозят планы создать из Японии «лидера восточного НАТО»?

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «США хотят с помощью Токио заполучить в союзники АСЕАН».