Минск, 7 июля, 2020, 05:25 — ИА Регнум. Если белорусский президент Александр Лукашенко серьезно вознамерился искать выгоду в антироссийской стратегии, то лучшего союзника, чем уже поднаторевшие в русофобии оголтелые националисты, ему не найти. Не зря ли Лукашенко отправился за сочувствием к представителям вузов, разбирался автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко, выступая перед, как выразились белорусские СМИ, «педагогическим активом страны», нарисовал фантастические достижения и лучезарные перспективы. Но благостная картина, в которой белорусская наука и высшее образование процветают, входит во все большее противоречие с реально наблюдаемым. Чем дальше, тем меньше белорусские научные достижения упоминаются в научной среде. И не по причине какой-либо политической неприязни, а попросту из-за отсутствия этих достижений. Рассыпавшись в похвалах политологам белорусского изготовления, Лукашенко опять забыл упомянуть бедственное положение современной науки в руководимой им стране.

Попытки же белорусского руководства раздуть местечковый шовинизм вызывают у честных граждан Белоруссии только чувство стыда и протеста против такого очевидного искажения истины. Только вот за честность в нынешней Белоруссии очень легко поплатиться, как это случилось с обвиненными в «разжигании вражды между народами России и Белоруссии» в грубо сляпанном «деле регнумовцев». А теперь это же дело стало апофеозом научной безграмотности, предъявленной всему свету обвинением. Теперь же, судя по речам Лукашенко, мракобесие в Белоруссии планируется только усилить.

Читайте статью Сергея Артёменко «Белорусский педагог получает меньше сантехника. Лукашенко нужен его голос».