Москва, 7 июля, 2020, 06:50 — ИА Регнум. Великая афера ТНК, имевшая в качестве идеологического обеспечения пресловутый Монреальский протокол, стоила России гигантских экономических потерь, а холодильную промышленность по всему миру превратила в заложников «озонобезопасных» технологий. О том, как антинаучная стратегия «защиты озонового слоя» обернулась огромными потерями, рассказывает автор ИА REGNUMИгорь Мазурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Озон

Запрет на используемый в холодильной промышленности хладагент фреон-22 под предлогом его «опасности для озонового слоя атмосферы Земли» почему-то особенно ретиво стали выполнять в России, уже к 2017 году, на 13 лет раньше заявленного в Монреальском протоколе срока, прекратив его использование. Вместо безопасного и утилизируемого фреона-22 теперь используется R-134a, опасный для здоровья и выбрасываемый в атмосферу через 2 года после использования.

Мало того, что борьба с «озоновыми дырами» плавно перетекла в не менее безумную борьбу с «глобальным потеплением». И там события разворачиваются по знакомой схеме, когда ради прибыли небольшой группы выгодоприобретателей пускаются побоку разумные доводы и приемлемые решения. Есть ли выход из этой «климатической ловушки»?

Читайте подробности в статье Игоря Мазурина «Обновлённая Конституция РФ требует отмены Монреальского протокола. Часть 1».