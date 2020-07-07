Минск, 7 июля, 2020, 04:07 — ИА Регнум. Изрядно затянувшийся процесс создания Союзного государства России и Белоруссии заставляет задуматься о том, что мешает воплощению в жизнь такого, казалось бы, перспективного и полезного для всех проекта. О том, что можно сделать, чтобы вывести Союз России и Белоруссии из состояния глубокой летаргии, рассуждает автор ИА REGNUMКирилл Забавский.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Любая стратегия, громко заявленная, но не увидевшая своего воплощения в жизнь, способна испортить реноме своего автора, причем чем крупнее цели, принятые когда-то к исполнению, тем масштабнее может оказаться конфуз. К так и не состоявшемуся пока Союзу Москвы и Минска это относится в полной мере, мало того, данный конфуз может стать образцом для создания недругами России проблем для нее в будущем. А будущее видится все более беспокойным и каждая искусственно созданная проблема может оказаться чреватой фатальными для страны последствиями. Так как же развязать гордиев узел Союзного государства, в котором столько неурядиц возникло, казалось бы, на пустом месте, например, во многом по причине тех или иных личных качеств конкретных политиков?

По-видимому, понадобится нечто такое, что позволит поднять вопрос из пучины личностных или даже экономических споров на должную высоту, придав ему историческую перспективу. А сделать это можно только если и Москва, и Минск вспомнят, наконец, какую великую силу обеспечивает восстановление правильных нравственных ценностей, являющихся залогом здоровой и крепкой идеологии. Как же добиться этого результата?

Читайте подробности в статье Кирилла Забавского «Судьба Союзного государства России и Белоруссии. Часть 4: Россия».