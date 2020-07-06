Москва, 6 июля, 2020, 19:49 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов не помнит обстоятельства ДТП с его автомобилем, в котором погиб человек. Об этом 6 июля заявил его адвокат Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

[ Dmitry Rozhkov Михаил Ефремов

Отвечая на вопрос ведущей относительно того, какие доказательства невиновности он сможет предоставить, адвокат попросил не забегать вперёд.

«Назначены пенальти. Я забиваю мяч, вы стоите на воротах, и вы спрашиваете: куда ты будешь забивать. Давайте дождёмся суда», — заявил Пашаев.

Что касается Ефремова, то актёр, со слов адвоката, ничего не помнит о ДТП. При этом он сильно переживает о случившемся.