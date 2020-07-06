Тамбов, 6 июля, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Тамбовская область получит дополнительно более 25 миллионов рублей на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Всего на эти цели региону выделено 54,6 миллиона рублей.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Напомним, о необходимости дополнительного поощрения социальных работников заявил президент РФ Владимир Путин в своём обращении 11 мая. Специальные пособия планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили ещё на два месяца — до 15 сентября, поэтому было принято решение дополнительно выделить регионам из резервного фонда правительства 3,6 миллиарда рублей. Распоряжение о выделении дополнительных средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В Тамбовской области в условиях пандемии в непрерывном режиме осуществляется социальное обслуживание более 15 тысяч граждан, из них 2 397 человек проживают в домах интернатах.

Выплаты полагаются сотрудникам стационарных организаций, осуществляющим свою деятельность в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены обслуживающего персонала с периодичностью один раз в 14 дней. Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, есть ли в учреждении подтвержденные случаи заболевания COVID-19.

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 20 мая № 416 предусмотрены выплаты ряду категорий работников. Доплаты получают врачи, которые работают в социальных учреждениях, размер выплат составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом, — 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала размер выплат составляет 25 тысяч рублей, А если они работают с заболевшими людьми — 35 тысяч рублей. Младший и средний персонал получает соответственно 15 и 20 тысяч рублей, технический персонал — 10 и 15 тысяч рублей.

Тамбовские власти отмечают, что полагающиеся выплаты за прошедшие четыре смены получили 1289 человек, выплаты осуществлены в полном объеме.

На сегодняшний день в Тамбовской области четыре дома-интерната, три психоневрологических интерната и два детских учреждения социального обслуживания переведены на работу в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены обслуживающего персонала с периодичностью один раз в 14 дней.

На реализацию мероприятий по переводу стационарных учреждений в «закрытый режим» из бюджета Тамбовской области выделено 26,5 млн рублей.