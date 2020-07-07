В центре «Усово-Спасское» открылась выставка из фондов калужского музея
Калуга, 7 июля, 2020, 10:36 — ИА Регнум. В подмосковном музее православного просветительского центра «Усово-Спасское» открылась выставки «300-летие истории Императорского Дома Романовых в графике XVIII — XX вв.» из фондов калужского музея изобразительных искусств, сообщили 6 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.
В церемонии приняли участие министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, министр культуры Калужской области Павел Суслов и председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Руководитель Минкультуры России отметила, что начало большой проектно-выставочной работы в сегодняшней непростой эпидемиологической обстановке — значимое событие для культурной жизни.
По словам калужского министра Павла Суслова, уникальность выставки заключается в том, что эти работы выставляются в России впервые.
Посетители выставки смогут увидеть уникальное собрание гравированных и литографированных портретов (в копиях) представителей Российского Императорского Дома и известных деятелей своего времени, виды резиденций, дворцов и храмов Москвы и Санкт-Петербурга. Работы созданы русскими и иностранными мастерами в первой половине XVIII — начале XX века. Собрание подлинников в 2020 году отправится в Пермский край, город Севастополь, в Свердловскую и Брянскую области.