Кострома, 6 июля, 2020, 18:09 — ИА Регнум. В Костромской области появится уполномоченный по защите прав пенсионеров и ветеранов, об этом на еженедельном совещании в администрации региона 6 июля заявил губернатор Сергей Ситников.

Наталья Диева ИА REGNUM

«Закон о поддержке граждан старшего поколения — живой, он должен постоянно наполняться новыми формами, новыми видами поддержки людей. Уверен, что нужно внедрять новые меры поддержки и далее. Ветеранам, гражданам старшего поколения необходим свой защитник, свой представитель, к которому можно было бы обратиться напрямую», — аргументировал своё решение губернатор.

Защитника пожилых людей выберут из числа членов ветеранских организаций региона. Подбор кандидата поручен замам главы региона — Ольге Ерёминой и Александру Фишеру. Интересно, что работать новый омбудсмен будет «на общественных началах — без денежного содержания». Главные задачи уполномоченного — посредничество между властью и ветеранскими организациями, обсуждение новых мер поддержки пожилых костромичей и защита их прав.

В 2019 году должность обмудсмена для пожилых людей ввели в соседней Вологодской области. Сейчас в Костромском регионе трое уполномоченных — по правам человека, детей и предпринимателей. Треть населения Костромской области — пенсионеры. Из 633 385 населения региона по данным на 1 января 2020 года пенсионного возраста достигли 210 865 человек.