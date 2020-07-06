Ярославль, 6 июля, 2020, 18:06 — ИА Регнум. В Ярославской области педагоги и другие специалисты, задействованные в ЕГЭ, получат увеличенные компенсации. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru ЕГЭ в Ярославле

Из-за пандемии коронавируса сроки проведения единых государственных экзаменов сдвинулись на более позднее время. Многим учителям пришлось изменить планы на отпуск.

«На педагогов легла дополнительная нагрузка по соблюдению на экзаменах санитарно-эпидемиологического режима, к тому же многим из них пришлось отложить отпуск. Поэтому на 30% увеличим размер компенсации всем, кто задействован в проведении ЕГЭ. В регионе — это более 3,5 тысяч человек: члены государственной экзаменационной комиссии, руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы, технические специалисты, члены предметных и конфликтных комиссий», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Во время проведения ЕГЭ в Ярославской области соблюдаются меры предосторожности: увеличено расстояние между экзаменующимися, им измеряют температуру, дезинфицируются помещения.