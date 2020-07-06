Кострома, 6 июля, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Костромской области заверила списки партии «Новые люди», чьи кандидаты будут бороться за кресла депутатов областного парламента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Официальное одобрение на участие в сентябрьских выборах получили 25 кандидатов партии по областному избирательному округу и 19 кандидатов по одномандатным избирательным округам. Заседание комиссии прошло 5 июля.

Кроме этого, документы в окружные комиссии успели принести два самовыдвиженца. Стать депутатом по одномандатному избирательному округу №12 (Нерехта и Нерехтский район) планирует совладелец концерна «Медведь» Вадим Брюханов, ранее отказавшийся выдвигаться в областной парламент от «Единой России».

Также кандидатуру на выборах в депутаты областной думы по одномандатному избирательному округу №16 (Центральное сельского поселение Буйского муниципального района, Судиславский и Сусанинский районы) выдвинула пенсионерка Ирина Кубрякова. До этого женщина принимала участие в праймериз «Единой России», но проиграла 16 округ председателю комитета облдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олегу Скобёлкину.

Конференцию, посвящённую вопросам выдвижения кандидатов в региональный парламент на данный момент провела «Партия социальной защиты», КПРФ и «Единая Россия». Однако, документы на выдвижение в облизбирком названные партии не предоставили.

В Костромскую областную думу седьмого созыва изберут 35 депутатов, из них 25 — по одномандатным округам и 10 — по спискам. Выдвижение кандидатов в региональное заксобрание начнётся 29 июня и завершится 2 августа. Агитация в СМИ начнётся 15 августа.