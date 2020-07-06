Донецк, 6 июля, 2020, 17:59 — ИА Регнум. России не следует прямо сейчас принимать Донбасс в свой состав, но признать обе республики прямо сейчас можно и нужно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 6 июля, заместитель председателя партии «За правду» Александр Казаков, комментируя высказывания российских политиков о возможном вхождении Донбасса в состав России.

ИА Красная Весна Жители Донецка с флагами ДНР

Как сообщалось ранее, экс-премьер ДНР Александр Бородай заявил, что ДНР и ЛНР фактически являются частью России и в обозримом будущем могут стать ее частью и де-юре. Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь отметил, что Россия не рассматривает ДНР и ЛНР в качестве своих регионов.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жителям Донбасса предоставили гражданство России из гуманитарных соображений, поскольку они были «отторгнуты» Украиной и оказались под «угрозой уничтожения». Россия оказывала, оказывает и продолжит оказывать гуманитарную помощь населению республик, поскольку ситуация не улучшается, сказал Песков.

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« К сожалению, все стороны этого конфликта ждут изменения внешних обстоятельства, и никто, ни Россия, ни Украина, ни Евросоюз, ни США, не хочет брать на себя инициативу. Но если все участники ждут, то ничего не изменится. Ситуация патовая потому, что игроки, вовлеченные в эту историю, отказались от инициативы сами.

Здесь вопрос политической воли: кто первым возьмет инициативу на себя. Само ожидание ничего не принесет. Уже ждали смены президента Украины, ждали экономического кризиса, ждали много чего еще.

Есть лишь два политических субъекта, которые могут такую инициативу проявить: Владимир Путин и Дональд Трамп. Убежден, что политический диалог на эту тему уже идет. Но все игроки связаны теми или иными обстоятельствами.

То, что Донбасс — де-факто Россия, это правда. Это можно заметить во всем, начиная от ассортимента продуктов и от школьных программ и заканчивая экономическим партнерством и синхронизацией законодательства. Но ставки запредельно высоки. Прямо сейчас переводить вопрос в политико-юридическую плоскость не следует. Иначе мы навредим своим же.

Одной из реперных точек в ближайшее время станут президентские выборы в США. От исхода этих выборов в значительной мере будет зависеть международная повестка. России в нынешней ситуации не нужны новые санкции. А некоторые из наших конкурентов на Западе давно готовы эти санкции ввести и ждут только повода.