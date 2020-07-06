Калуга, 6 июля, 2020, 18:34 — ИА Регнум. В Калужской области с 10 по 24 августа на территории мемориального комплекса «Зайцева Гора» в Барятинском районе будет осуществлён проект «Фронт» в рамках международной военно-исторической экспедиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Встреча врио губернатора Владислава Шапши с ответственным секретарем «Поисковое движение России» Еленой Цунаевой.

О предстоящем мероприятии шла речь 6 июля на встрече врио калужского губернатора Владислава Шапши с ответственным секретарем общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Еленой Цунаевой. В ходе предстоящей военно-исторической экспедиции будет организована не только поисковая работа, но и состоится образовательная программа. Молодых людей познакомят с азами военной археологии, ориентированию на местности, выявлению примет массового захоронения и систематизации полученной информации. Также в августе пройдёт захоронение останков солдат и офицеров, погибших в горды Великой Отечественной войны на территории сегодняшнего Барятинского района.

«К поисковикам из разных уголков России присоединятся добровольцы из стран СНГ и Балтии. Ожидается более 600 участников», — сказала Цунаева.

Ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева обратилась к Владиславу Шапше с просьбой увеличить площадь захоронения на мемориале «Зайцева гора», расположенного рядом с деревней Цветовка, так как возможности территории в нынешних границах уже исчерпаны. Владислав Шапша поручил заместителю губернатора области Константину Горобцову решить этот вопрос, предоставив дополнительные площади для захоронений.

Принимая приглашение организаторов проекта посетить военно-исторический лагерь, Владислав Шапша сказал: «Обязательно приеду. У нас много поисковых отрядов, много увлеченных людей, которые занимаются поисками в свое личное время. В этом году уже почти 900 останков погибших воинов подняли. Как говорят, война закончится тогда, когда будет похоронен последний солдат».