Санкт-Петербург, 6 июля, 2020, 16:23 — ИА Регнум. В 2019 году Илья Фаткулин стал победителем второго сезона Кубка по менеджменту «Управляй!», который является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей». Илья является участником проекта «Наставничество». Наставник Ильи — финалист первого сезона конкурса «Лидеры России» Михаил Панченко.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Илья Фаткулин

Сейчас Илья оканчивает бакалавриат Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС), а также получает второе высшее образование в Финансовом университете при Правительстве РФ в Москве.

Илья Фаткулин рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своем проекте — карьерном клубе «Leader UP». На базе РАНХиГС он и другие финалисты кубка «Управляй!» становятся наставниками для студентов 1−2 курсов, чтобы подготовить их к участию в кубке и другим кейс-чемпионатам, а также помочь прокачать свои soft и hard-skills.

Илья, в первую очередь, хочется спросить о самых ярких впечатлениях во время студенчества. Что больше всего Вам запомнилось?

Трудно выделить какие-то конкретные события, я бы охарактеризовал студенчество как поиск себя. Наверное, каждый студент с этим сталкивается, когда поступает в университет и начинает новый жизненный этап. Для меня он ознаменовался еще и переездом в другой город. Самым запоминающимся стало посещение лекций и подобных мероприятий, проводимых компаниями, участие в чемпионатах, чтение бизнес-литературы разной направленности и, конечно, общение с людьми. На младших курсах даже не знаешь какие мероприятия поводятся, на какие группы «Вконтакте» нужно обязательно подписаться и тем более о том, какие есть направления по твоей специальности, какие задачи тебе предстоит выполнять на той или иной позиции в компании, все это я узнавал у студентов, которые были старше меня.

Свой первый и второй курс я бы описал как поиск любых возможностей и обязательное их использование, когда нет ясного понимания как это в дальнейшем тебе пригодится, но есть огромный интерес ко всему и амбиции. На третьем и четвертом курсе появляется фокус на приоритетных для тебя направлениях, есть понимание о твоей специальности, знания и навыки для выполнения определённых задач, поэтому развиваешься в том направлении, которое вызывает ощущения, что это твое. И тут уже появляются конкретные чемпионаты, цель, с которой ты принимаешь в них участие и стажировки в компаниях, которые позволяют получить практический опыт и изучить бизнес-процессы компании и роль сотрудника в нем.

Чем мотивировано Ваше решение получать второе высшее образование?

Еще в школьные годы я посмотрел сериал «Форс-мажоры», иллюстрирующий жизнь корпоративных юристов, и заинтересовался этим направлением. Стал изучать его подробнее и решил, что буду поступать по направлению «экономическая безопасность». В последствии выяснились некоторое несоответствие этой специальности моим интересам, и я решил, что лучше возьму второе образование параллельно. Моя траектория развития значительно изменилось и теперь первостепенным для меня выступает экономическое образование, а юридическое его дополняет, но я все равно вижу много положительных моментов в дальнейшем освоении специальности, так как направление моей программы — гражданское и предпринимательское право. Ни раз полученные знания помогали мне при решении личных и рабочих задач.

Текущая работа в ДОМ. РФ в качестве специалиста по проектному финансированию предполагает дальнейшую работу, связанную с оценкой рисков по проекту застройщика и дальнейшее согласование кредита с другими подразделениями банка, в том числе с юридическим отделом. Поэтому работа предполагает наличие знаний в области финансов и права. Я также хочу построить собственный бизнес и уже в рамках реализации проекта Leader UP столкнулся с необходимостью иметь компетенции в обеих изучаемых мною областях. И следующий фактор, который играет значение — это возможность более быстрого карьерного роста, так как сфера компетенций значительно шире, чем в случае специализации только в одном направлении.

Почему Вы решили поучаствовать в кубке «Управляй!» и какую профессиональную пользу Вам принес проект?

Мне нравится ставить перед собой амбициозную цель, которую необходимо достигнуть в течение года. Я посчитал, что Кубок «Управляй!» — это масштабный проект, который предполагает разностороннюю оценку личных компетенций участников и имеет уникальный формат. К тому же, победа в чемпионате предполагала классные призы. В начале учебного года я списался с победителем первого сезона, Никитой Цициным, который обучался в одном университете со мной и попросил поделиться опытом участия. Он предложил мне собрать команду, а со своей стороны был готов помочь в подготовке. Благодаря ему я узнал о M&A и захотел в это погрузиться.

Я поставил перед собой цель за учебный год изучить корпоративные финансы, освоить работу с Excel и финансовое моделирование, а также готовить презентации. Кубок «Управляй!» стал для меня неким экзаменом в конце года, который помог мне оценить результат моей работы. Все изученные знания я применил на чемпионате и даже после презентации на финале получил от члена жюри предложение пройти собеседование в компанию. Я успешно прошел отбор и получил опыт работы в стратегическом консалтинге.

Как я уже сказал, это многогранный проект, поэтому опыт работы с незнакомыми мне людьми, с которыми я оказывался в одной команде на очных этапах чемпионата, послужил отличной базой для прохождения ассесмента при отборе в ДОМ. РФ, так как компании оценивают необходимые компетенции таким же способом. Еще отмечу, что построение модели для принятия решений в рамках симулятора — это отличный опыт работы с моделями в Excel и возможность разобраться в основных бизнес-процессах компании и формировании финансовой отчетности.

Хотелось бы теперь поподробнее узнать о вашем проекте «Leader UP». Почему Вы решили делать именно такой проект и какие потребности студентов он закрывает?

Идея создать карьерный клуб появилась после участия в кубке «Управляй!». В первом сезоне победил мой друг, во втором это удалось сделать мне. Мы решили, что у нас достаточно опыта и понимания того, как правильно подготовиться к чемпионату. Дальше перед нами открывались новые возможности, мы успешно трудоустроились в ведущие российские и международные компании. За последние полтора года мой круг знакомств расширился в десятки раз. И это люди с таким же мышлением, амбициями и своим уникальным опытом, которым они могут поделиться. На первых курсах мне не хватало такого окружения, не было четкого понимания, что нужно изучать, чтобы потом успешно трудиться и даже понимания, чем я хочу заниматься.

Мы открыли клуб для того, чтобы расширить возможности студентов, помочь им самоопределиться и двигаться к цели. Мы проводим курсы по подготовке к кубку «Управляй!», Excel, финансам и другим направлениям. Делимся своим личным опытом трудоустройства: как составить резюме, как пройти отбор в компанию, какие функции приходится выполнять и какие навыки требует от нас работодатель. Мало кто имеет чёткое представление о том, как реально проходит целый рабочий день сотрудника, чаще всего есть только представление в общих чертах. Мы проводим карьерные мероприятия, на которые приглашаем сотрудников компаний и менеджеров, чтобы они рассказали о своем опыте и поделились знаниями.

В этом году мы также провели кейс-чемпионат в заочном форме. Из-за пандемии нам пришлось быстро менять формат, но мы не стали отказываться от его проведения. Это дало возможность участникам познакомиться с корпоративной культурой Coca-Cola HBC Russia и Райффайзенбанка, погрузиться в реальную проблему, с которой столкнулись компании и предложить свое решение, которое было презентовано жюри. А победители чемпионата даже получили коучинговую сессию от Coca-Cola HBC Russia. Стоит добавить, что благодаря карьерному клубу многим удалось найти единомышленников и собрать команду, с которой они теперь участвуют в чемпионатах. Не остался в стороне организационный состав Leader UP, который работает в проектных командах над различными бизнес-задачами.

Поделитесь Вашими профессиональными планами на ближайшие несколько лет? В какой сфере Вам хотелось бы развиваться?

В данный момент я прохожу обучение в ДОМ. РФ по программе подготовки специалистов по проектному финансированию для банковского сектора. В связи с недавним изменением законодательства и переходом на эскроу-счета специалисты, осуществляющие взаимодействие с застройщиками, стали очень востребованы в банковском секторе. Это перспективное новое направление, которое будет быстро развиваться вместе с изменениями в жилищной сфере. Программа включает полугодовое обучение в Москве и дальнейший переезд в регионы. Мне предстоит отправиться в Санкт-Петербург и осуществлять работу с застройщиками в этом регионе.

Я хочу развиваться в этом направлении, так как оно охватывает интересные для меня области. Программа подразумевает два вектора развития: работа клиентским менеджером или кредитным аналитиком. Я пока не выбрал свою специализацию, так как у нас есть возможность погрузиться во все аспекты деятельности и в конце обучения выбрать подходящую нам.

Также я планирую осуществлять дальнейшее руководство карьерным клубом. Работа над этим проектом позволяет мне развивать управленческие навыки, навыки стратегического планирования, проектного менеджмента, управления продуктом и многие другие soft-skills.

По возвращении в Санкт-Петербург я буду заниматься развитием наших направлений, привлечением новых участников и запуском новых проектов. Мне предстоит сформировать сильное управленческое звено в команде из тех, кто планирует после обучения остаться проживать в Санкт-Петербурге, так как в планах есть масштабирование проекта и постепенный выход на Москву, поэтому нужна будет сильная команда, которая сможет самостоятельно реализовывать наши направления. В перспективе я хочу монетизировать этот проект и, таким образом, начать свой бизнес. Такая сфера деятельности мне очень интересна, так как она позволяет находить единомышленников, заводить новые знакомства с людьми из разных сфер, компаний, с разными интересами, обмениваться опытом и даже реализовывать совместные проекты.