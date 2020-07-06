Москва, 6 июля, 2020, 16:12 — ИА Регнум. В 2020 году Никита Семин защищает степень бакалавра, успешно завершая обучение в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева (КАИ). Все годы учебы в вузе Никита активно участвовал в движении WorldSkills Russia, которое входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В списке главных достижений одного из лучших выпускников — бронза мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 в компетенции «Технологии композитов». Также будущий авиастроитель в 2018 году стал участником мирового чемпионата Composite Battle World Cup Moscow 2018, где занял второе место. В 2019 году получил серебряную награду всероссийской студенческой олимпиады «Компьютерное моделирование в авиастроении» им. М.П. Симонова.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Никита Семин

Никита, почему Вы выбрали профессию авиаконструктора?

Я начал заниматься авиамоделированием с детства, потому что нравилась авиация, самолеты и все, что с ними связано. Детское увлечение и мечта о небе подтолкнули к выбору профессии и вуза — КАИ им. Туполева, здесь начался мой путь в профессии. В качестве бакалавриата я выбрал направление «Авиастроение». Любой летательный аппарат состоит из сложных узлов. Например, современный пассажирский лайнер — это до шести миллионов деталей! И каждая из них обладает своими характеристиками, обусловленными в том числе материалом, из которого она изготовлена. С учетом того, что технологии развиваются, открываются новые материалы — даже в авиамодельный спорт пришли такие материалы, как композиты.

Почему Вы решили вступить в движениеWorldSkills?

Можно сказать, что я азартный человек: если что-то делаю, то стремлюсь быть лучшим. Уже поступая в университет, имел определенные навыки работы с композиционными материалами в авиамоделировании. Хотелось развиваться в этом направлении, решил, что интересно попробовать себя в соревнованиях, сравниться с другими. Конечно же, понимал, что окажусь среди единомышленников, расширю круг общения с такими же увлеченными людьми, а значит, получу какой-то более глубокий опыт работы с композитами, узнаю больше о новых технологиях.

Как участие и победы в чемпионатахWorldSkillsповлияли на Вас?

Практически сразу после того национального финала 17-го года меня пригласили на работу в инжиниринговый центр при КАИ. С этого началась моя профессиональная карьера, до сих пор работаю там и уверенно развиваюсь в профессиональном плане. Движение WorldSkills дало огромное количество новых навыков, знакомств с интересными людьми, профессионалами своего дела и будущими коллегами, оправдались мои ожидания поработать с новыми материалами, технологиями.

Когда готовились к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, прошли различные и очень полезные курсы повышения квалификации от представителей компаний — разработчиков программного обеспечения. Пожалуй, самым сложным было абстрагироваться от других дел, для того чтобы сконцентрироваться на подготовке к соревнованиям и уделять ей все свое время. Благо мой университет всегда шел навстречу и всячески поддерживал. Объективно WorldSkills значимо повлияло на мое личностное становление во взрослой профессиональной жизни.

Как отреагировали Ваши одногруппники на то, что теперь с ними учится призер международных соревнований?

У нас очень дружная группа. Мы всегда поддерживаем друг друга во всех начинаниях. Так было и со мной. Ребята наблюдали за моим выступлением на чемпионате по онлайн-трансляции, болели за меня и были рады моему результату.

А как в коллективе реагируют, что Вы молодой специалист, а уже призер международных чемпионатов?

Коллеги ценят, потому что тоже вложили много сил в мой успех. Призовые места на чемпионах по большей части их заслуга. Они дали мне знания и подготовили к соревнованиям.

Кто для Вас пример в профессии? Кем вдохновляетесь?

Сейчас в России много прогрессивных конструкторских бюро, которые занимаются проектированием беспилотных систем, работой с композиционными материалами. Ими руководят молодые люди, продвигающие инновационные идеи и смелые решения. Одно из таких бюро — это КБ «Архипов». Я наблюдаю за их деятельностью, слежу за проектами. Хотелось бы когда-нибудь достичь такого же уровня.

Какие планы после окончания обучения?

Собираюсь поступать в магистратуру и продолжить работу в КАИ. Для меня самым интересным является поиск новых решений для проектирования или производства нетипичных деталей авиационной техники с использованием новых материалов и технологий. В западных производствах использование композиционных материалов в конструкциях летательных аппаратов получает значительные капиталовложения, и темпы применения непрерывно растут. В России этому сектору, на мой взгляд, стали уделять должное внимание совсем недавно. Но тем не менее уже разрабатываются и внедряются новые материалы российского производства, создаются новые образцы техники с применением этих материалов, проводят подготовку специалистов, развивая соответствующие компетенции, в том числе и в нашем университете — КАИ.

Кем Вы себя видите через 10 лет?

Конечно, это развитие в профессии, хотелось бы себя видеть на лидирующих позициях — возможно, главным конструктором авиационных систем, планеров, самолетов. Пока планирую продолжить обучение и работу в Республике Татарстан, в Казани.

Каким будет самолет будущего?

Сегодня все стремления разработчиков направлены на максимальное облегчение конструкций и увеличение грузоподъемности. Могу предположить, что в будущем самолеты будут выглядеть, возможно, как поезда. Не по форме, конечно, а по объему перевозок, то есть обладать большой пассажирской вместимостью. Разработки в части усиления безопасности авиаперевозок ведутся уже последние десять лет. Скорее всего, в ближайшие пять-десять лет мы увидим результаты этой работы.

Как, на Ваш взгляд, движение WorldSkills позволяет сформировать конкурентные преимущества нашей страны в авиастроительной отрасли?

Движение WorldSkills дает практические навыки, предельно приближенные к реальным производственным условиям. Тем самым уже на этапе среднего и высшего образования участники набираются опыта, который порой превышает опыт рабочих на предприятии. Я надеюсь, что новое поколение, которое прошло через школу WorldSkills, будет гораздо эффективней, чем нынешнее, в части способности работы и конструирования новыми материалами.

Как Вы и Ваши сверстники будете развивать авиастроение в нашей стране? Станем ли мы лучшими благодаря таким молодым и талантливым специалистам, как Вы думаете?

Могу отметить, что сегодня наша страна вкладывает много ресурсов в авиационную промышленность, в создание новых материалов в частности. Я думаю, мы будем максимально этому способствовать, потому что у нас есть рвение и интерес изучать это направление и проектировать конструкции. Образование мы уже получили и продолжим получать — будем стремиться создавать новые материалы и реализовывать их характеристики.