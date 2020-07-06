Москва, 6 июля, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов осудил предложение Минтранса выпустить инфраструктурные облигации и продать их гражданам для привлечения средств в дорожное строительство, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Александр Ившин ИА Красная Весна Дорожные работы

«Лично я к идее привлечения средств граждан для финансирования строительства дорог пока отношусь очень настороженно», — заявил Миронов.

Очень странно, что возникает вопрос с нехваткой денег, потому что государство обязано заниматься дорожным строительством за счёт бюджетных средств, отметил парламентарий.

«Россияне и так платят дважды. Первый раз, когда покупают топливо. В его стоимость заложен акциз, который собирается под будущие стройки. Второй раз, когда платится транспортный налог, и он тоже уходит на дорожные нужды», — отметил депутат.

Министерство транспорта планирует выпустить облигации для привлечения средств граждан под строительство новых дорог. Конкретные варианты выпуска министерство представит до конца июля.