Москва, 6 июля, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Софья Пилипенко окончила 1-й курс магистратуры РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Девушка учится на факультете агрономии и биотехнологии по программе «Технология производства продукции растениеводства». В этом году она завоевала бронзовую медаль Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Агрономия».

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Софья Пилипенко

Корреспондент ИА REGNUM поговорил с Софьей о выборе профессии и о том, чем сегодня занимаются специалисты-агрономы.

Софья, расскажите, когда Вы заинтересовались агрономией?

В школе я очень интересовалась биологией, часто участвовала в олимпиадах по этому предмету и очень его любила. Поэтому я, разумеется, хотела выбрать профессию, которая была бы непосредственно связана с работой с живыми организмами и, что немаловажно, приносила бы пользу человечеству. Агрономия — это именно та специальность, поскольку без растительной пищи существование человечества не представляется возможным. Еще меня всегда привлекала близость к природе, а растения были загадкой, которую хотелось разгадать, познать о них как можно больше.

Почему Вы решили поступать именно в Тимирязевскую академию?

Меня всегда привлекала агрономия как наука, а РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева является главным аграрным вузом нашей страны. Более того, в свое время моя бабушка окончила этот университет и даже училась на том же факультете, что и я. Я была наслышана о том, как она полюбила эту специальность за время учебы. Я всегда видела у нее роскошные цветущие сады, ее заботу по отношению к растениям и сама проникалась любовью и интересом к ним. Во многом именно это предопределило выбор моей будущей профессии.

Я всей душой люблю Тимирязевку и свой факультет. Мне нравится подача материала как преподавателями с многолетним стажем, так и молодыми учеными. Знания, которые нам дают, можно назвать углубленными. В университете часто проходят конференции, а студенты участвуют в конкурсах и олимпиадах. Вуз выдает гранты, открывает новые лаборатории — словом, всё нацелено на максимально полное обеспечение студентов всем необходимым и «взращивание» специалистов высокого уровня.

Расскажите о Вашем участии в олимпиаде «Я — профессионал»?

В 2019—2020 учебном году аграрные направления появились на олимпиаде впервые. О состязаниях нам рассказали на нашей кафедре растениеводства и луговых экосистем. Заведующая кафедрой Александра Васильевна Шитикова всегда мотивирует студентов, магистрантов и аспирантов участвовать в разнообразных конкурсах, конференциях, стажировках и олимпиадах. Я тоже решила принять участие и очень довольна этим решением, поскольку получила прекрасный опыт, проверила себя и узнала много нового. Думаю, самое сложное в олимпиаде — это подготовка и нервы, поскольку никогда не знаешь, чего ожидать. Приходится много времени уделять тому, чтобы «вооружиться» знаниями и быть в полной готовности.

А над чем работают современные агрономы? Какие технологии используют в своей работе?

В нашей стране, в отличие от многих западных стран, профессия агронома является более разноплановой и углубленной. Агроном должен разбираться в самых разных областях и науках, включающих земледелие, растениеводство, защиту растений, селекцию, агрометеорологию, агрохимию, генетику и так далее. Помимо привычных обязанностей, таких как проектирование, организация труда на поле, ведение учетов, агроном должен уметь обращаться с современной техникой, следить за новыми сортами и гибридами растений, постоянно повышать квалификацию. В то же время с появлением новых технологий работа агронома упрощается.

Сейчас активно распространяются технологии точного земледелия, разнообразные программы для агрономов, использование зондов и беспилотников. Всё это позволяет находить проблемные участки поля, диагностировать болезни, обнаружить сорные растения и вредителей. В этих же целях внедряются обширные базы данных, ГИС-спектрометрия и другие технологии для более быстрой и качественной диагностики полей. Сегодня очень развиты и востребованы биотехнология и генетика, без которых современная агрономия уже не обходится. Сюда входят, например, генная инженерия, клонирование растений in vitro, различные виды ПЦР и иммуноферментного анализа, редактирование генома.

А чем бы Вы сами хотели бы заниматься в профессиональной сфере по окончании университета?Я планирую преподавать в Тимирязевской академии на кафедре растениеводства и луговых экосистем. Я со школьных лет стала замечать, что мне близка профессия преподавателя. После стольких примеров преподавателей нашего университета, которые заслуживают несомненного уважения за свой труд, мне бы тоже хотелось заниматься этим благородным делом — передачей знаний, навыков и умений молодому поколению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В этом году олимпиада проводилась по 68 различным направлениям — от языкознания до робототехники. Организаторами проекта выступают 26 ведущих вузов и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Банк ВТБ, Яндекс, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом» и АО «Россельхозбанк».

Все дипломанты олимпиады получают льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и могут пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.