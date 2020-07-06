Санкт-Петербург, 6 июля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Государственный обвинитель по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко, зачитала выдержки из личного дневника девушки. Судя по тексту, Анастасия не считала себя красивой, стремилась к обеспеченной семейной жизни, рассказывала о личных достижениях в учебе и карьере, а также о том, как заботится о своем возлюбленном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Ещенко (фото со странице девушки в Facebook)

В своих коротких заметках Анастасия часто приводила в пример отношения своих родителей и ее отношения с Соколовым. Историка Ещенко называла не иначе как супругом, хотя их отношения не были оформлены. В своих записях девушка писала, что не хочет повторять отношения своих родителей, в плане закрытости их семьи, что хочет видеть в своем доме много гостей, быть в дружеских отношениях со своим супругом. Она каждый раз подчеркивала, что только ей определять свою судьбу.

«Только я решаю, какой будет моя жизнь», — написала Ещенко.

Девушка рассказывала, что старается, помимо отличной учебы, содержать дом, готовить любимому вкусную еду, быть примерной женой. Также девушка вспоминала свое детство. Писала, что очень любит свою малую родину, скучает по своей родной станице и природе Кубани, по родителям.

Хаотичные записи касались и ее прошлого, как-то Анастасия написала, что не считает себя красивой. Она писала, что в детстве мать ей говорила, что ей не идут распущенные и длинные волосы, поэтому она их постоянно убирает.

Ей не нравился ее нос, который, по ее словам, является «причиной всех ее несчастий». Свои убеждения девушка подкрепляла воспоминаниями о бабушке, которая неоднократно указывала ей, что красота — не главная ее черта, зато внучка умная.

Ещенко часто писала в дневник о своих достижениях в учебе и работе, изучении французского языка и каждый раз указывала себе будущей, что нужно стараться развиваться и не останавливаться на достигнутом.