Киев, 6 июля, 2020, 15:45 — ИА Регнум. «Обжигающая» правда об украинском долговом рынке состоит в том, что правительство начало строить финансовую пирамиду гособлигаций (ОВГЗ) с конца 2017 — начала 2018 гг., последствия чего страна в полной мере ощутит сейчас, заявил в своем комментарии 6 июля украинский экономист Александр Гончаров.

Гривны

Эксперт отметил, что по расчетам ряда аналитиков до конца 2020 г. налогоплательщикам предстоит последнее достать из своих карманов и погасить или всё-таки реструктуризировать долговые обязательства на 17 млрд долларов.

«Точные данные по обслуживанию госдолга — за «семью печатями», более того — руководство минфина запретило своим сотрудникам даже произносить вслух такие слова, как «дефолт», «реструктуризация», «рецессия» и прочие», — подчеркивает специалист.

Сейчас, констатирует Гончаров, из-за кризиса спрос на гособлигации просто обвалился: гривневые ОВГЗ лишь под давлением покупают украинские банки, а номинированные в долларах и евро облигации удается размещать под астрономические проценты доходности (более 7% годовых) и преимущественно краткосрочные ценные бумаги.

«Что дальше? Кто будет в стране, крепко сидящей на кредитной игле, отдавать огромные долги при обрушивающейся экономике? И это в условиях, когда нерезиденты стали активно выходить из ОВГЗ, резко увеличивая отток капитала из Украины», — задается эксперт риторическим вопросом.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что благодаря «внешним и внутренним источникам финансирования» Украина намерена закрыть максимальную потребность в заимствованиях по внешнему рынку, чтобы погасить внешний долг государства. По его словам, Украина в этом году рассчитывает прежде всего на выплаты МВФ, макрофинансовую помощь Европейской комиссии и кредиты от Всемирного банка.

По официальным данным, соотношение валового внешнего долга Украины к ВВП сократилось с 78,6% до 76% в первом квартале 2020 г., но проблема в том, что нынешний год является «пиковым» в плане долговых выплат.