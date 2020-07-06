Санкт-Петербург, 6 июля, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Во время очередного заседания Октябрьского районного суда на выездном заседании в Санкт-Петербургском городском суде 6 июля была зачитана переписка между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, историком Олегом Соколовым. Из переписки можно сделать вывод, что девушка ревновала партнера к его бывшей жене и детям, а Соколов высказывал недовольство тем, что Анастасия иногда не сразу отвечала на его звонки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rvio.histrf.ru Олег Соколов ведёт лекцию. Справа — Анастасия Ещенко

Напомним, в момент убийства Анастасии Ещенко было 24 года, а Олегу Соколову — 63 года.

Во время очередного слушания по делу Соколова суд поддержал ходатайство защиты огласить личную переписку между подсудимым и убитой им сожительницей в открытом заседании. Данной перепиской подсудимый рассчитывал показать, что его партнерша была «далеко не милой девочкой». Он также отметил, что эти отношения мучили его.

В коротких текстовых сообщениях партнеры обменивались время от времени спонтанными признаниями в любви и бытовыми просьбами. Однако идиллия в отношениях, судя по всему, заканчивалась, как только в квартиру Соколова приходили его несовершеннолетние дети от третьего брака. Мужчина часто забирал двоих дочек гулять, приглашал их к себе в гости. Соколов каждую неделю переводил бывшей супруге алименты, после чего писал ей сообщения с просьбой организовать встречу с детьми и на другие сопутствующие темы. Эта переписка также была озвучена в суде.

Судя по переписке с Ещенко, Анастасия старалась не приезжать домой, когда там находились дети Соколова, и каждый раз спрашивала, может ли она вернуться в квартиру. В какой-то момент девушка даже спросила, знают ли дети о ее существовании, но ответа так и не получила. Она испытывала обиду из-за того, что вынуждена часами слоняться по улицам в то время, когда у Соколова гостили дети.

Тон переписки менялся, как только девушка не могла дозвониться до своего сожителя, когда он был с дочерями. Тогда Ещенко писала гневные смс, где признавалась в ненависти к Соколову и нелюбви к его детям, в адрес Соколова отправлялись оскорбления.

«Своей жене ты всегда сразу отвечал, а со мной не разговариваешь, тварь», — написала девушка при очередном приступе ревности.

Отметим, что и Соколов не доверял своей избраннице. Ему не нравилось, что девушка не всегда с первого гудка отвечала на его звонки, задерживаясь, — не предупреждала об этом, а в какой-то из очередных перепалок на фоне ревности к знакомому Анастасии предложил ей прекратить отношения. Но, судя по всему, на следующий день об этом оба уже не помнили.

Также из переписки было понятно, что к моменту трагедии отношения в паре становились всё хуже и хуже, упрёки и оскорбления звучали всё чаще.

Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Соколов, по версии следствия, убил девушку из обреза выстрелами в голову, а затем расчленил ее тело и утопил в Мойке.