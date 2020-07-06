Калуга, 6 июля, 2020, 15:43 — ИА Регнум. В Калужской области до 18 сентября 2020 года объявлена «водная амнистия», сообщает 6 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вода из крана

«Водная амнистия» касается тех, кто самовольно подключился к системам водоснабжения и водоотведения. У данных лиц отсутствуют лицевые счета для оплаты услуг. Ранее в регионе неоднократно проводили «водную амнистию», и жители активно пользовались предоставленной возможностью. Для тех, кто воспользовался акцией, отменяются штрафы и другие санкции.

«Предлагаю в этом году провести еще один этап «водной амнистии» до 18 сентября, дать людям возможность уйти в будущем от наказаний и претензий со стороны предоставляющих услугу организаций», — заявиол врио губернатора Владислав Шапша. Кроме того, это поможет профильному министерству и «Калугаоблводоканалу» усилить контроль за работой систем водоснабжения и навести порядок в сетях».