Тоцкое, Оренбургская область, 6 июля, 2020, 15:03 — ИА Регнум. На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли военные учения у частием танковых подразделений Центрального военного округа, сообщили 6 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЦВО.

Пресс-служба ЦВО Учения танкистов

Экипажи танков Т-72Б3 разгромили «вражеские» танки и укрепленные объекты на расстоянии до двух километров. Затем нанесли удар по беспилотной летательной авиации «противника».

Участниками учений стали более 600 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники. За применением военными сценария на практике наблюдал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, который инспектирует воинские части Поволжья.