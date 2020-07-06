Киев, 7 июля, 2020, 02:15 — ИА Регнум. Новый законопроект, который внес в украинский парламент премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль, касается новых поводов, способов и процедур принудительной госпитализации граждан по психиатрическому профилю. О некоторых особенностях законопроекта рассуждает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

Rada.gov.ua Денис Шмыгаль

Законопроект настаивает на защите психического здоровья детей и подростков, хотя особое внимание обращают на себя не дети, а, как сказано в документе, любые люди, которых в установленном порядке признали недееспособными — что в украинской реальности не проблема. Зато проблема есть с самой бумагой, которую назвать документом можно с большой натяжкой. Во-первых, отсутствует необходимое для законодательного акта разъяснения понятий. Постоянно указывая на решение о принудительной госпитализации при «наличии признаков прямой угрозы жизни пациента», авторы законопроекта не уточняют, что это за признаки, как выглядит процедура принятия решения и сколько времени продолжается, кто несет за него ответственность.

Во-вторых, если с понятиями в проекте напряженно, то с целью все ясно. Она позволяет отправить в психиатрическое заведение человека, если кабмин Украины «установил карантин по закону Украины «О защите населения от инфекционных заболеваний» и (или) осуществлении военного положения или чрезвычайного положения (чрезвычайной ситуации) на территории Украины в соответствии с законодательством». Авторы не стали обращать внимание на разницу между ЧП и ЧС, походя отбросив тот нюанс, что ЧС не предусматривает ограничения прав граждан. И смогли показать ясно свою цель: не защиту психически больных людей, а обеспечение карантина. Достаточно жесткий карантин — удобная штука для проведения антинародных реформ, и, видимо, эти благоприятные условия решено упрочить. Законодательно предусмотрев возможность обезвреживать несогласных под видов того, что «ну психи — что с них взять…»

Читайте подробности в статье Марьяна Сидорива «Как формируют карательную психиатрию: Украина».