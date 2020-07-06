Село Солонешное, Алтайский край, 6 июля, 2020, 13:45 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщают подробности спасательной операции, которую в минувшие выходные осуществили спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюковав районе Бащелакских озер Солонешенского района.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова в районе Бащелакских озер

В ходе передвижения один из пяти участников похода получил травму плеча и не смог идти дальше. Ситуацию осложняло отсутствие мобильной связи в тех местах.

«От ближайшего населённого пункта (село Топольное) до места происшествия нам пришлось добираться в том числе и на лошадях, так как другой транспорт там не пройдет. Помимо четверых наших специалистов, в спасательной операции активное участие принимали местные жители, добровольцы.

В итоге пострадавший мужчина 1998 года рождения был успешно эвакуирован, доставлен в населенный пункт и передан в районную больницу», — пояснил спасатель международного класса Владимир Катунин.

Как уже сообщало иИА REGNUM, Бащелакское озеро располагается в средней части Бащелакского хребта, между Чарышским и Солонешинским районами Алтайского края. Оно находится в 80 км юго-восточнее села Солонешное, между правым притоком р. Чарыш речкой Бащелак и левым притоком р. Ануй — реки Щепеты. Является одним из уникальных объектов Алтайского края.