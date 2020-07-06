Ярославль, 6 июля, 2020, 13:45 — ИА Регнум. 10 млн рублей выделят из бюджета Ярославля баскетбольному клубу «Буревестник». Мэрия города внесла проект изменений бюджета 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Деньги будут направлены в качестве финансовой помощи автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Буревестник». Учредителем клуба, согласно открытым данным, является одно физическое лицо — это нынешний гендиректор БК «Зенит» Александр Церковный.

Также 7,7 млн будет выделено футбольному клубу «Шинник» на содержание стадиона, который мэрия накануне передала клубу. Общий объем бюджета города при этом сократится на 63 млн рублей, в основном за счет уменьшения финансирования из областного бюджета.

Муниципальный долг остается неизменным — 6,9 млрд рублей. Проект изменений в бюджет еще предстоит утвердить городским депутатам.