Калуга, 6 июля, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша 6 июля объявил о старте региональной программы «Время лучших. Здравоохранение», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru В Калужской области стартовала программа «Время лучших. Здравоохранение»

Предполагается, что новая областная программа пройдёт в три этапа. Её участники проанализируют возможности и угрозы, сильные и слабые стороны местного здравоохранения и предложат пути решения. Программа будет работать в постоянном режиме. Раз в шесть месяцев на стратегических сессиях планируется обсуждать её ход и результаты.

По мнению руководителя области, система здравоохранения в условиях эпидемии коронавируса прошла стресс-тест, который выявил необходимость подготовки медицинских управленческих кадров.

«Мы много говорим об очень серьезной проблеме — нехватке медицинских кадров в наших учреждениях здравоохранения. Нынешняя ситуация показала, что и организация процесса, особенно в экстренных ситуациях, тоже крайне непростая. Особые навыки управленцев здесь крайне востребованы», — считает Владислав Шапша.