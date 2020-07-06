Ярославль, 6 июля, 2020, 13:12 — ИА Регнум. В Ярославской области детский оздоровительно-образовательный центр имени Александра Матросова начнет свою работу с 15 июля. Об этом сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Детский центр им. Матросова

В муниципальном лагере будут организованы три смены по 14 дней, стоимость путевки составляет 16 тысяч рублей. По требованиям Роспотребнадзора лагерь будет загружен лишь на половину своей мощности.

Работа детских лагерей в регионе возобновлена указом губернатора области с 6 июля. Однако каждый лагерь перед открытием должен пройти проверку. Реальное открытие лагерей планируется с середины июля.

«Размер компенсации родителям из областного бюджета при 14-дневных сменах будет сохранен. 7065 рублей смогут получить те семьи, чей совокупный доход не превышает 18 900 рублей на члена семьи, 2000 рублей — остальные», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Смены в дневных лагерях при школах начнутся с 20 июля.