Калуга, 6 июля, 2020, 11:37 — ИА Регнум. 49 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Калужской области за последние сутки, сообщает 6 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 368 положительных тестов. 2 тыс. 316 человек находятся на лечении, 4 тыс. 4 человека выздоровели, 48 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (556), в Обнинске (449), в Боровском районе (284), Малоярославецком районе (167), в Жуковском районе (155) и в Людиновском районе (97).