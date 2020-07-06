Ростов, Ярославская область, 6 июля, 2020, 11:00 — ИА Регнум. В Ярославской области администрация Ростова Великого семь лет не возвращает долг по решению суда компании «Яртехстрой» за строительство дороги. Об этом рассказал глава регионального отделения ОНФ Игорь Ямщиков.

Ярославское отделение ОНФ Дорога в Ростове Великом

Контракт был подписан еще в 2008 году, накануне 1150-летия одного из древнейших городов России. Деньги на это были выделены из федерального бюджета. Работы не были завершены, средства вернулись в бюджет России. Между тем в 2013 году «Яртехстрой» окончательно выиграл арбитражный суд, который присудил вернуть 106,3 млн рублей подрядчику. После этого даже заговорили о банкротстве города, так как таких денег у Ростове Великого нет. Однако судебные приставы так и не смогли взыскать средства, попытка ареста муниципального имущества ни к чему не привела. За семь лет долг с учетом процентов почти удвоился и достиг 180 млн. Не найдя нигде поддержки, руководство компании обратилось в ОНФ.

«Вместе с руководством «Яртехстрой» выехали на место. Что увидели? Построенные частично дороги и коммуникации активно используются жителями. На непринятой дорожной сети устанавливаются дорожные знаки, делаются отводы к социальным объектам и вновь вводимым жилым домам, что является нарушением действующего законодательства. Поскольку дороги являются незавершёнными и не принятыми в эксплуатацию, сетевые организации не устанавливают у жилых домов освещение. То есть город и местная администрация активно и беззастенчиво пользуются тем, за что не заплатили. И платить, похоже, не собираются и не торопятся вот уж более 10 лет», — рассказал Игорь Ямщиков.

Региональное отделение ОНФ обратилось к председателю правительства области Дмитрию Степаненко и председателю облдумы Алексею Константинову с просьбой вмешаться в разрешение ситуации.

«Поддерживаем заявителя в его мнении, что данная ситуация наносит ущерб авторитету системе органов власти всех уровней, в корне противоречит требованиям президента России о поддержке предпринимательского сообщества, исполнению региональными и муниципальными служащими своих обязанностей», — написал Игорь Ямщиков.

Очевидно, что самому Ростову Великому не заплатить долг подрядчику. Так доходы городского поселения в 2019 году с учетом поступлений вышестоящих бюджетов составили около 180 млн рублей — столько же, сколько администрация должна «Яртехстрою».