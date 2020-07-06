Администрация Ростова Великого семь лет не исполняет решение суда
Ростов, Ярославская область, 6 июля, 2020, 11:00 — ИА Регнум. В Ярославской области администрация Ростова Великого семь лет не возвращает долг по решению суда компании «Яртехстрой» за строительство дороги. Об этом рассказал глава регионального отделения ОНФ Игорь Ямщиков.
Контракт был подписан еще в 2008 году, накануне 1150-летия одного из древнейших городов России. Деньги на это были выделены из федерального бюджета. Работы не были завершены, средства вернулись в бюджет России. Между тем в 2013 году «Яртехстрой» окончательно выиграл арбитражный суд, который присудил вернуть 106,3 млн рублей подрядчику. После этого даже заговорили о банкротстве города, так как таких денег у Ростове Великого нет. Однако судебные приставы так и не смогли взыскать средства, попытка ареста муниципального имущества ни к чему не привела. За семь лет долг с учетом процентов почти удвоился и достиг 180 млн. Не найдя нигде поддержки, руководство компании обратилось в ОНФ.
Региональное отделение ОНФ обратилось к председателю правительства области Дмитрию Степаненко и председателю облдумы Алексею Константинову с просьбой вмешаться в разрешение ситуации.
Очевидно, что самому Ростову Великому не заплатить долг подрядчику. Так доходы городского поселения в 2019 году с учетом поступлений вышестоящих бюджетов составили около 180 млн рублей — столько же, сколько администрация должна «Яртехстрою».