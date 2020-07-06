Калуга, 6 июля, 2020, 13:00 — ИА Регнум. В течении двух дней, 6 и 7 июля, выпускники Калужской области сдают Единый государственный экзамен по русскому языку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки региона.

Скриншот страницы министерства образования и науки Калужской области в «ВКонтакте» Учитель русского языка и литературы Елена Гуркина разработала программу «Русский язык: 100 баллов для победы»

По информации ведомства, из-за пандемии и с учётом рекомендаций Роспотребнадора самый массовый экзамен по русскому языку разделён на два дня. В области он проходит в 43 пунктах с обязательным использованием бесконтактных термометров, санитайзеров и с соблюдением безопасной дистанции. В одной аудитории одновременно находятся не более восьми человек. В 2020 году в регионе сдают ЕГЭ порядка пяти тысячи человек. 3 июля около тысячи одиннадцатиклассников сдавали ЕГЭ по географии, информатике и литературе.

К экзамену член предметной комиссии, учитель русского языка и литературы калужской средней школы №45 Елена Гуркина представила специально разработанную программу правописания «Русский язык: 100 баллов для победы» под девизом «Верь в себя, и всё получится!».