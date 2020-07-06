Санкт-Петербург, 6 июля, 2020, 10:38 — ИА Регнум. В Петербурге может появиться новый вице-губернатор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 6 июля депутат Законодательного собрания Максим Резник.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

По его словам, на совете фракций Заксобрания утром в понедельник, 6 июля, парламентариям объявили, что Смольный вносит на рассмотрение народных избранников кандидатуру Александра Бельского — ныне он возглавляет комитет территориального развития Санкт-Петербурга.

Однако в качестве вице-губернатора Бельский должен будет заниматься «молодежной политикой». После уточняющих вопросов у Резника сложилось впечатление, что других заметных функций у потенциального нового члена городского правительства не будет.

Ранее отдельного куратора молодежной политики уровня вице-губернатора в Петербурге не существовало.

Кандидатуру Бельского теперь нужно будет утвердить на пленарном заседании ЗакСа, однако вряд ли, с учетом большинства единороссов в парламенте, здесь можно ожидать сюрпризов.

Александр Бельский работал на «Северной верфи», а затем в различных бизнес-структурах. С 2014 года занялся муниципалитетами — возглавил МО Сестрорецка, получил пост заместителя председателя Совета муниципальных образований Петербурга. В Смольный пришел работать в январе 2019 года.