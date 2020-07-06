Кострома, 6 июля, 2020, 10:27 — ИА Регнум. В Костромской области за прошедшие сутки по официальным данным подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции и один летальный исход пациента с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В костромской больнице скончалась пожилая женщина 72 лет, поступившая в «коронавирусный» стационар в тяжёлом состоянии с внебольничной пневмонией. Пенсионерка страдала инсулинозависимым сахарным диабетом и находилась в реанимации. За весь период эпидемии в области скончалось 22 больных COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев за время пандемии в регионе составило 1696. За весь период эпидемии в области выздоровели 1054 инфицированных. В больницах находятся 52 пациента, на дому лечатся 568 человек.