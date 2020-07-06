Ярославль, 6 июля, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля передала обслуживание стационарных общественных туалетов и двух фонтанов муниципальному казенному предприятию «Ремонт и обслуживание гидросистем». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фонтан в Ярославле

На эти цели «РиОГСу» будет выделено из городского бюджета 3,3 млн рублей. Проект изменений в бюджет внесен в муниципалитет Ярославля. Фактически муниципальное предприятие уже начало обслуживать шесть стационарных туалетов и двух фонтанов — на улице Андропова и в Демидовском сквере.

Ранее обслуживание этих объектов занимался «Ярославльводоканал», который несколько лет назад стал областным предприятием. Сейчас городские власти возвращают себе эти функции.