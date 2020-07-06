Калуга, 6 июля, 2020, 10:58 — ИА Регнум. С 1 июля 2020 года в Российской Федерации вступили в силу новые ограничения для микрофинансовых организаций. Изменения касаются размера собственных средств и руководящего состава микрокредитных компаний. Об этом 6 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий отделением по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО Ирина Карлаш.

Admoblkaluga.ru Управляющий отделением по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО Ирина Карлаш

Минимальный размер собственных средств у микрокредитных компаний должен быть не менее одного миллиона рублей. Этот показатель ежегодно будет увеличиваться и к 1 июля 2024 году должен составить пять миллионов рублей. Ранее микрокредитной компанией могло стать любое юридическое лицо с минимальным уставным капиталом (от 10 тыс. руб). Также введены требования к деловой репутации руководящего состава микрокредитных компаний. В частности, они касаются отсутствия доходов, полученных преступным путем, статуса банкротства. Микрокредитные компании обязаны раскрывать в интернете информацию о лицах, под контролем которых находится компания. Кроме того, ужесточился перечень требований к их основателям, например, физическое лицо теперь обязано иметь опыт работы в финансовой организации.

«Новые законодательные меры призваны очистить рынок микрофинансирования от недобросовестных участников и придать ему большую прозрачность. Напомню, с 1 января 2020 год действуют ограничения, направленные на защиту интересов клиентов микрофинансовых организаций: ограничение ежедневной процентной ставки — не более 1% в день и запрет на микрозаймы под залог жилья. Задолженность по кредитам и займам, взятым на срок не более одного года, (включая начисленные проценты, штрафы, пени и платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату), не может превышать сам долг более чем в 1,5 раза», — сказала Ирина Карлаш.

В Калужской области зарегистрировано восемь микрокредитных компаний, которые заключили за 2019 год более 400 тыс. договоров займа, а объем предоставленных микрозаймов населению составил порядка 4,3 млрд рублей. 31 микрофинансовая организация, работающая на территории региона, зарегистрированы в других субъектах Российской Федерации.