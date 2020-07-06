Банк России: «Рынок микрозаймов станет прозрачнее»
Калуга, 6 июля, 2020, 10:58 — ИА Регнум. С 1 июля 2020 года в Российской Федерации вступили в силу новые ограничения для микрофинансовых организаций. Изменения касаются размера собственных средств и руководящего состава микрокредитных компаний. Об этом 6 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий отделением по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО Ирина Карлаш.
Минимальный размер собственных средств у микрокредитных компаний должен быть не менее одного миллиона рублей. Этот показатель ежегодно будет увеличиваться и к 1 июля 2024 году должен составить пять миллионов рублей. Ранее микрокредитной компанией могло стать любое юридическое лицо с минимальным уставным капиталом (от 10 тыс. руб). Также введены требования к деловой репутации руководящего состава микрокредитных компаний. В частности, они касаются отсутствия доходов, полученных преступным путем, статуса банкротства. Микрокредитные компании обязаны раскрывать в интернете информацию о лицах, под контролем которых находится компания. Кроме того, ужесточился перечень требований к их основателям, например, физическое лицо теперь обязано иметь опыт работы в финансовой организации.
В Калужской области зарегистрировано восемь микрокредитных компаний, которые заключили за 2019 год более 400 тыс. договоров займа, а объем предоставленных микрозаймов населению составил порядка 4,3 млрд рублей. 31 микрофинансовая организация, работающая на территории региона, зарегистрированы в других субъектах Российской Федерации.